Йеменские хуситы атаковали американские эсминцы в Красном море

Коалиция ответила на провокацию

Йеменские хуситы сегодня снова атаковали американские корабли в Красном море и Аденском заливе. Мишенями стали торговое судно и два эсминца. Мятежники использовали ракеты и большую группу дронов. Представитель хуситов заявил, что обе операции прошли успешно.

Пентагон, в свою очередь, утверждает, что сбил беспилотники и отразил нападение. Кроме этого, военные США нанесли удар по цели на суше - противокорабельным ракетам противника.

Хуситы контролируют большую часть побережья Красного моря и атакуют суда союзников Израиля. Из-за этого резко сократились перевозки через Суэцкий канал. Сами повстанцы заявляют, что не мешают свободе судоходства, сообщает "ТВ Центр".

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