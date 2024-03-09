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Йеменские хуситы атаковали американские эсминцы в Красном море

17:30
  • суббота
  • 09 марта 2024

Коалиция ответила на провокацию

Йеменские хуситы сегодня снова атаковали американские корабли в Красном море и Аденском заливе. Мишенями стали торговое судно и два эсминца. Мятежники использовали ракеты и большую группу дронов. Представитель хуситов заявил, что обе операции прошли успешно.

При атаке хуситов на судно в Аденском заливе есть погибшие
Йеменские хуситы нанесли удары по эсминцам США в Красном море

Пентагон, в свою очередь, утверждает, что сбил беспилотники и отразил нападение. Кроме этого, военные США нанесли удар по цели на суше - противокорабельным ракетам противника.

Хуситы контролируют большую часть побережья Красного моря и атакуют суда союзников Израиля. Из-за этого резко сократились перевозки через Суэцкий канал. Сами повстанцы заявляют, что не мешают свободе судоходства, сообщает "ТВ Центр".

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