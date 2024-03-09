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Исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина

14:53
  • суббота
  • 09 марта 2024

Его имя знают во всём мире

Человек, открывший новую эру в истории нашей цивилизации. 90 лет назад родился Юрий Гагарин -  первый космонавт планеты, имя которого знакомо, пожалуй, каждому жителю Земли. 108 минут, что длился полёт Гагарина, перевернули мир. Далекий и неведомый космос заговорил по-русски.
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Потом была торжественная встреча на родине, а заграничное турне с миссией мира Героя Советского Союза растянулось на несколько лет. Улыбка Гагарина покорила сердца миллионов. Первого человека, преодолевшего земное притяжение, принимали лидеры десятки государств. Жизнь легенды трагически прервалась в марте 1968 года, во время учебного полёта.

Сегодня у Кремлёвской стены прошла памятная церемония. Цветы и венок к могиле Юрия Гагарина, а также великого конструктора, основоположника практической космонавтики - Сергея Королёва, возложили руководители "Роскосмоса" и экипажи новых миссий на орбиту, сообщает "ТВ Центр".

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Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
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