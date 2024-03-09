Собянин: Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса в столице будут продлены

Город помогает предпринимателям

Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве будут продлены Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что столичные власти продолжат выдавать гранты на проведение пилотных тестирований инновационной продукции. За три года уже прошло более 400 таких тестирований.

Также продолжится компенсация расходов на патентование изобретений. С 2022 года средства были получены при оформлении более тысячи российских патентов и 68 зарубежных.

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