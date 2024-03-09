ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса в столице будут продлены

14:28
  • суббота
  • 09 марта 2024

Город помогает предпринимателям

Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве будут продлены Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что столичные власти продолжат выдавать гранты на проведение пилотных тестирований инновационной продукции. За три года уже прошло более 400 таких тестирований.

Также продолжится компенсация расходов на патентование изобретений. С 2022 года средства были получены при оформлении более тысячи российских патентов и 68 зарубежных.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Теплица
Теплица
Производственное предприятие
Производственное предприятие
Производственное предприятие
Производственное предприятие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.