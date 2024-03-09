"Искандер" уничтожил украинский комплекс С-300 в ДНР

Цель поражена

Минобороны России распространило кадры уничтожения украинской пусковой установки С-300 в районе населённого пункта Покровск в Донецкой Народной Республике.

Как сообщается, удар по зенитному комплексу был нанесён ракетой "Искандер". Видно, как с помощью беспилотника ракета наводится на цель, а затем происходит мощный взрыв.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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