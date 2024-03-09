Силы ПВО России сбили за сутки около 200 беспилотников

И украинский МиГ-29

Силы ПВО России за сутки уничтожили 197 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны.

Также в небе над ДНР сбит украинский самолёт МиГ-29. В течение суток перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции. Помимо этого, в ДНР ракета "Искандер" уничтожила украинский комплекс С-300.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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