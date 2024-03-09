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Пушков поставил на место зарвавшегося Макрона

15:23
  • суббота
  • 09 марта 2024

Европейские политики взяли курс на конфронтацию

Сенатор Алексей Пушков жёстко ответил президенту Франции и главе МИД Польши на заявления об отправке войск НАТО на Украину. Политик посоветовал Эммануэлю Макрону и Радославу Сикорскому публично обсудить, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу.

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"Ведь ничего нельзя исключать, n'est-ce pas (не так ли) ?" - обратился к ним Пушков.

По мнению политика, если в Европе уже звучат такие заявления, то страны НАТО обсуждали подобный сценарий эскалации конфликта на Украине неоднократно. Более того, прямо сейчас в Европе уже могут готовить общественное мнение к переброске войск и дальнейшим действиям альянса.

Эммануэль Макрон на днях высказался об отправке французских военных на Украину. После негативной реакции в Европе президент поспешил заявить, что он только допускает такой сценарий. Аналогичное предположение высказал и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - он также не считает чем-то фантастическим переброску солдат НАТО на Украину.  

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