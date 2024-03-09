Собянин: Москвичи смогут найти предков-ремесленников через сервис "Моя семья"

Там содержатся исторические данные

У москвичей появилась уникальная возможность найти своих предков-ремесленников. Это можно сделать через онлайн-сервис "Моя семья". Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

По словам мэра, москвичи получили доступ к информации о прародителях, которые принадлежали к городским цехам. Например, поваренному, ювелирному, столярному, каретному или кузнечному.

Данные относятся к периоду от начала XVIII века до конца 20-х годов XX века. Исторические списки дополняют метрические книги, ревизские сказки, исповедные ведомости и брачные обыски, также доступные в сервисе "Моя семья".

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