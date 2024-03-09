ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Москвичи смогут найти предков-ремесленников через сервис "Моя семья"

16:35
  • суббота
  • 09 марта 2024

Там содержатся исторические данные

У москвичей появилась уникальная возможность найти своих предков-ремесленников. Это можно сделать через онлайн-сервис "Моя семья". Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

По словам мэра, москвичи получили доступ к информации о прародителях, которые принадлежали к городским цехам. Например, поваренному, ювелирному, столярному, каретному или кузнечному.

Данные относятся к периоду от начала XVIII века до конца 20-х годов XX века. Исторические списки дополняют метрические книги, ревизские сказки, исповедные ведомости и брачные обыски, также доступные в сервисе "Моя семья".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Архивное фото - Уличная торговля у Сухаревой башни (1905 год)
Архивное фото - Уличная торговля у Сухаревой башни (1905 год)
Посемейные списки московских цеховых гранильного и столярного цехов
Посемейные списки московских цеховых гранильного и столярного цехов
Архивное фото - Группа рабочих ситценабивной фабрики (1907 год)
Архивное фото - Группа рабочих ситценабивной фабрики (1907 год)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.