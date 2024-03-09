Обнародован план США о нанесении ядерного удара по России

Его готовили с 2022 года

США с конца 2022 года готовятся к ядерному удару по России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации Джо Байдена.

Такое решение Вашингтон принял, проанализировав ситуацию на Украине и некие чрезвычайно важные разведданные. США должны были составить план применения ядерного оружия в случае, если вдруг на это решится Россия.

План разрабатывался в Совете нацбезопасности США. Для этого американцы втайне связались с ключевыми союзниками, а также с Индией и Китаем. Свои опасения Штаты передали по дипломатическим каналам и Москве.

С конца 2022 года США больше не наблюдали никаких признаков, которые бы могли говорить о подготовке России к ядерному удару, заключили собеседники CNN.

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