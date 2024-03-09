Он воевал на стороне ВСУ

Один из лидеров французских неонацистов ликвидирован под Авдеевкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные силовые структуры.

Известно, что Сезар Ожаром воевал в качестве наёмника на стороне Вооружённых сил Украины. Также имеется подтверждённая информация о его связи с французскими спецслужбами.

С начала спецоперации Минобороны России неоднократно сообщало о ликвидации иностранных наёмников в зоне СВО. В основном на стороне ВСУ воют поляки, британцы и французы.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину французских военных. После критики со стороны европейских лидеров Макрон объяснил, что речь шла лишь о возможности такого развития событий.

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