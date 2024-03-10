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Сорвал атаку ВСУ: подвиг рядового Горна

11:23
  • воскресенье
  • 10 марта 2024

Противник понёс потери

В Минобороны рассказали и о новых подвигах наших военнослужащих в зоне спецоперации. Гвардии рядовой Сергей Горн в ходе штурма опорного пункта неонацистов заметил в небе вражеский беспилотник. Доложив командиру об опасности, Сергей из стрелкового оружия подбил дрон, наши военные сорвали атаку боевиков и продвинулись на важном тактическом направлении.

Подразделение старшего лейтенанта Сергея Круглова обнаружило и атаковало группу диверсантов противника. В бою Сергей лично уничтожил украинский пулемётный расчёт. Враг понёс существенные потери и отступил, сообщает "ТВ Центр".

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