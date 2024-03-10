Из Сирии удалось вернуть в Россию более 30 детей

Спецборт приземлился в Подмосковье

Сегодня в Россию вернулись 32 ребёнка, которых удалось забрать из лагерей беженцев в Сирии. Спецборт приземлился на аэродроме "Чкаловский".

К родственникам в нашу страну прибыли 12 девочек и 20 мальчиков, в возрасте от пяти до 17 лет. Встречала самолёт уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова, именно она помогала вызволять маленьких беженцев.

Перед встречей с близкими дети пройдут медицинское обследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из московских центров, сообщает "ТВ Центр".

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