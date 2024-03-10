Беспилотник атаковал нефтебазу в Курске

Начался пожар

На нефтебазе в Курске начался пожар после падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы.

Сегодня же со стороны Украины обстрелу подверглось село Гордеевка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал, но в одном из домов повреждена крыша.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Кульбаки Глушковского района. Там в результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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