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Франция ищет союзников в Европе для отправки войск на Украину

10:03
  • воскресенье
  • 10 марта 2024

Это приведёт к непоправимым последствиям

Франция создаёт альянс с готовыми к отправке войск на Украину странами. Это утверждается в публикации влиятельного издания Politico.
В Польше заговорили об отправке войск НАТО на Украину

В статье говорится, что к отправке западных военных на Украину потенциально готовы Латвия, Литва и Эстония. Раздумывает о присоединении к альянсу Польша.

Президент Франции Эммануэль Макрон на днях высказался об отправке французских военных на Украину. После негативной реакции в Европе, в частности в Германии, он поспешил заявить, что только допускает такой сценарий.

Аналогичное предположение накануне высказал и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - он также не считает чем-то фантастическим переброску солдат НАТО на Украину. 

Подобные планы Франции, Польши и примкнувших к ним стран приведут к неминуемой эскалации конфликта, предупреждают военные эксперты.

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