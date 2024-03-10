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Собянин: Более 34 миллионов поездок совершили пассажиры на МЦД-4 за полгода

11:41
  • воскресенье
  • 10 марта 2024

Развитие диаметров будет продолжено

Более 34 миллионов поездок совершили пассажиры за полгода работы МЦД-4. Он объединил нижегородское и калужское железнодорожные направления. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин, чтобы запустить МЦД-4, построили километры путей и современные городские вокзалы, модернизировали существующие станции, а на "Марьиной Роще", "Курской" и Площади трёх вокзалов возвели новую инфраструктуру.

Преображается и территория возле станций, появляются удобные парковки и маршруты наземного транспорта. Как отметил Сергей Собянин, работа по развитию московских диаметров не заканчивается: в ближайшее время завершат формирование городских вокзалов "Тестовская" и "Кутузовская", а до конца следующего года полностью обновят подвижной состав на МЦД-4.

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