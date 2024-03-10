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В Москве открылся фестиваль "Триумф джаза"

15:22
  • воскресенье
  • 10 марта 2024

Он проходит в Доме музыки

Один из самых крупных фестивалей мирового уровня "Триумф джаза" проходит в столице. В этом году он открывает масштабную программу празднования 25-летия Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

В Международном доме музыки маэстро представляет свои новые проекты. Перед зрителями выступают звёзды мировой сцены из Азербайджана, Турции, США.

Настоящая сенсация фестиваля - театрально-музыкальный перформанс "Джаз от первого лица" в исполнении народных артистов России, сообщает "ТВ Центр". 

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Фестиваль "Триумф джаза"
Фестиваль "Триумф джаза"
Фестиваль "Триумф джаза"
Игорь Бутман
Игорь Бутман
Фестиваль "Триумф джаза"
Фестиваль "Триумф джаза"
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