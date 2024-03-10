В зоне спецоперации уничтожен американский комплекс Patriot

И комплекс С-300 ВСУ

Пусковые установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot уничтожены на донецком направлении, сообщают западные СМИ. Эту информацию подтверждают и российские военные эксперты. Они изучили опубликованное накануне видео, на котором ракета “Искандер” поражает украинскую С-300. Рядом с установкой, предположительно, и находились переданные Киеву Patriot.

Экипажи РСЗО "Град" действуют максимально быстро и слажено. Готовить площадку для стрельбы не нужно – боевая машина может развернуться где угодно. А потому врагу так сложно вычислить и уничтожить наши позиции. Когда все необходимые манипуляции завершены, следует команда на пуск.

Счёт на минуты идёт и для расчётов гаубиц Д-30. Бойцы едва успевают перезаряжать орудия. Непрерывные залпы нашей артиллерии на купянском направлении сорвали сразу две попытки украинских националистов перейти в контратаку.

Дав заградительный огонь, артиллеристы наносят удар по огневым позициям украинских РСЗО. Точные координаты передают операторы дронов. Бойцы группировки войск "Днепр" готовятся поднять в воздух очередной беспилотник. Задача – провести разведку правого берега реки, где укрылся противник.

Удары по живой силе и технике противника ежедневно наносит и вертолётная авиация. Экипаж Ми-35 работает на купянском направлении. Летит как можно ниже, практически сливаясь с землёй, чтобы вертолёт был незаметен для боевиков ВСУ.

В свободное от выполнения боевых задач время бойцы успевают делиться опытом с будущими офицерами. Так, опытные танкисты пообщались по видеосвязи с курсантами Казанского высшего танкового училища и ответили на их вопросы. Например, о том, как быстро впервые прибывший личный состав привыкает к реальной боевой обстановке.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

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