И начать переговоры

О необходимости прекратить конфронтацию и начать переговоры заявил Папа Римский Франциск. Он предложил Украине поднять белый флаг. В Киеве призывы понтифика встретили в штыки, его повторно внесли в базу данных запрещённого в России экстремистского сайта "Миротворец".

Летом прошлого года врагом украинского народа Франциска объявили за призывы к российской молодёжи не отказываться от наследия великой империи, но потом, побоявшись реакции международного сообщества, передумали.

Сам себе запретивший переговоры с Россией киевский режим теперь гадает в эфире бесконечных телемарафонов, кто же из так называемых западных союзников рискнёт вступить в открытый конфликт с Россией на территории Украины и автоматом втянуть в него НАТО.

Нацистский режим, видимо, очень вдохновился обещаниями Канады передать ВСУ более 80 тысяч авиационных ракет, пусть и подлежащих утилизации, и намерениями Франции собрать альянс стран, которые могли бы отправить войска на Украину.

Прибалтийские республики с воодушевлением отнеслись к этой идее. И не беда, что их армии небоеспособны, а вся надежда только на прикрытие НАТО. Так, например, у Латвии своих солдат меньше, чем у Камеруна. А у Эстонии - меньше, чем у Гондураса.

Очередная антироссийская коалиция напоминает танковую. В которую та же Литва вступала с девизом "У нас "Леопардов" нет, но есть своё мнение о них". Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал попытку Эммануэля Макрона при поддержке особо русофобских республик развязать Третью мировую войну.

Дональд Трамп тоже предупреждает об угрозе мировой войны, к которой приближаются США из-за "бардака, который устроил Байден". В своём предвыборном ролике 46-й хозяин Белого дома попытался обернуть свои года в политическое богатство - мол, я немолодой парень, но опытный. Трамп отреагировал со злой иронией и в 30-секнудном видео напомнил всё, что нужно знать о возрасте оппонента.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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