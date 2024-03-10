Собянин: Началась реставрация одной из красивейших усадеб Москвы

Здание построено в XIX веке

В Подсосенском переулке началась реставрация усадьбы Морозова. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр назвал здание, построенное в XIX веке по проекту Михаила Чичагова и перестроенное Фёдором Шехтелем, яркими примером эклектики в московской архитектуре.

Дом сохранился практически в неизменном виде, ему придан статус объекта культурного наследия федерального значения. Сейчас рабочие восстанавливают цокольный этаж, а ближе к лету начнутся работы по фасадам здания, балкону, карнизам и кровле.

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