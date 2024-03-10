Кандидаты в президенты работают в регионах

Выборы пройдут с 15 по 17 марта

Кандидаты на пост президента и их доверенные лица продолжают активно работать в регионах. Так, представитель КПРФ Николай Харитонов почтил память и подвиг Юрия Гагарина. Накануне страна и весь мир отметили 90-летие со дня рождения человека, который первым покорил космос.

Церемония прошла на ВДНХ. Харитонов, представители КПРФ и волонтёры возложили венки и цветы на Аллее космонавтов и к памятнику Гагарину, сообщает "ТВ Центр".

"Это был пример, достойный подражания. И сегодня тот гагаринский полёт вдохновляет наших бойцов специальной военной операции, вдохновляет народ. То единение, то единение позволило полететь нашему советскому человеку, коммунисту, в космос. И сегодня его подвиг - в сердцах всех наших людей", - отметил Харитонов.

Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий посетил воскресную службу в Храме Христа Спасителя. Божественную литургию совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Слуцкий обсудил с предстоятелем гуманитарные проекты, работу по восстановлению храмов в регионах и объединяющую роль Русской православной церкви.

"Проповеди святейшего патриарха, наполненные колоссальной духовной силой, дополняют то, что происходит сегодня на полях святой и благородной специальной военной операции во имя будущего России, во имя Русского мира, во имя победы, надеюсь, последней и окончательной над нацизмом", - выразил уверенность Слуцкий.

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