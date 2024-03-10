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В Кремле высоко оценили обеспечение безопасности Путина

14:24
  • воскресенье
  • 10 марта 2024

Проверяют, в том числе и пищу

В Кремле отметили надёжность обеспечения безопасности Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что безопасность главы государства включает в себя весь спектр его деятельности, в том числе и пищу во время поездок.

"Служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства", - сказал представитель Кремля.

5 марта во время поездки в Ставропольский край Владимир Путин общался с работниками тепличного комплекса. На обед президенту были предложены суп, картофельное пюре и выращенные в теплицах овощи. Журналист Зарубин опубликовал кадры, на которых Путин пробует местные помидоры.

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