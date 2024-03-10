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Собянин назвал самые востребованные услуги суперсервиса "Мой питомец"

16:09
  • воскресенье
  • 10 марта 2024

Он работает в Москве с лета прошлого года

С момента запуска, с лета 2023 года, москвичи использовали сервис "Мой питомец" около 130 тысяч раз. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Большой популярностью пользуется раздел "Жизненные ситуации", в нём содержится информация об уходе за животными. Самая востребованная онлайн-услуга сервиса - амбулаторная карта питомца.

Мэр отметил, что сервис "Мой питомец" появился благодаря Ветеринарной автоматизированной системе. В ней хранятся все данные в электронном виде.

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