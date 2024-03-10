В Москве начались работы по ворошению снега

В этом году его очень много

Работы по ворошению снега проходят в Москве. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

"Повсеместно организованы работы по ворошению снега. Это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс", – говорится в сообщении.

Также коммунальные службы продолжают вывозить с улиц и из дворов снежные валы, убирать снег с газонов и очищать от наледи водоприёмные колодцы.

По данным метеорологических наблюдений, эта зима в столичном регионе была одной из самых снежных за последние десятилетия. Высота сугробов в некоторых районах Подмосковья достигала 70 сантиметров. Синоптики утверждают, что настоящее весеннее тепло придёт в Москву не раньше, чем через неделю.

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