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В Москве начались работы по ворошению снега

19:53
  • воскресенье
  • 10 марта 2024

В этом году его очень много

Работы по ворошению снега проходят в Москве. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.
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"Повсеместно организованы работы по ворошению снега. Это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс", – говорится в сообщении.

Также коммунальные службы продолжают вывозить с улиц и из дворов снежные валы, убирать снег с газонов и очищать от наледи водоприёмные колодцы.

По данным метеорологических наблюдений, эта зима в столичном регионе была одной из самых снежных за последние десятилетия. Высота сугробов в некоторых районах Подмосковья достигала 70 сантиметров. Синоптики утверждают, что настоящее весеннее тепло придёт в Москву не раньше, чем через неделю.

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