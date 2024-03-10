Собянин рассказал, как город помогает столичным ИТ-компаниям

Им предоставляются налоговые льготы

Столичные ИТ-компании увеличили обороты почти на 20% за прошлый год. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин. За это время они заработали около трёх с половиной триллионов рублей.

Больше всего доходов у разработчиков программного обеспечения. Хорошие результаты показали также создатели баз данных, хостинг-провайдеры, операторы web-платформ.

Мэр назвал ИТ-сектор одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в России. Поэтому его активно поддерживает город, предоставляя налоговые льготы и выгодные ставки по ипотеке.

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