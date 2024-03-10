В Польше заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине

Документальных доказательств этому пока нет

Некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. С таким утверждением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Это заявление глава польской дипломатии сделал на дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления страны в альянс, трансляция велась на YouTube-канале Sejm RP.

"Солдаты из НАТО уже на Украине", - сказал Сикорский. При этом он не назвал страны, которые рискнули отправить своих военных на Украину.

Сегодня влиятельное издание Politico написало, что Франция создаёт альянс с готовыми к отправке войск на Украину странами. В статье говорится, что к этому потенциально готовы Латвия, Литва и Эстония. Раздумывает о присоединении к альянсу Польша.

Президент Франции Эммануэль Макрон на днях высказался об отправке французских военных на Украину. После негативной реакции в Европе, в частности в Германии, он поспешил заявить, что только допускает такой сценарий.

Аналогичное предположение накануне высказал и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - он также не считает чем-то фантастическим переброску солдат НАТО на Украину.

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