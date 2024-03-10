В Польше заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине

Документальных доказательств этому пока нет
Некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. С таким утверждением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Это заявление глава польской дипломатии сделал на дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления страны в альянс, трансляция велась на YouTube-канале Sejm RP.
"Солдаты из НАТО уже на Украине", - сказал Сикорский. При этом он не назвал страны, которые рискнули отправить своих военных на Украину.
Сегодня влиятельное издание Politico написало, что Франция создаёт альянс с готовыми к отправке войск на Украину странами. В статье говорится, что к этому потенциально готовы Латвия, Литва и Эстония. Раздумывает о присоединении к альянсу Польша.
Президент Франции Эммануэль Макрон на днях высказался об отправке французских военных на Украину. После негативной реакции в Европе, в частности в Германии, он поспешил заявить, что только допускает такой сценарий.
Аналогичное предположение накануне высказал и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - он также не считает чем-то фантастическим переброску солдат НАТО на Украину.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"