Средства ПВО сбили два беспилотника в Новгородской области

О пострадавших не сообщается

Силами ПВО в Новгородской области сбиты два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Ранее сегодня три дрона-камикадзе атаковали посёлок Горьковский в Белгородской области. Утром 10 марта беспилотник упал на территории нефтебазы в Курске, там начался пожар.

Также со стороны Украины обстрелу подверглись два села в Курской области. При обстреле погибла женщина.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"