Об этом сообщили в Росавиации
В аэропорту "Пулково" введены ограничения полётов. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве пояснили, что это нужно для обеспечения безопасности полётов воздушных судов. Ограничения начали действовать с 17 часов 10 марта.
Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал причину закрытия воздушного пространства. Постами наблюдения ПВО на территории региона был обнаружен и сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет, сообщил Дрозденко.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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