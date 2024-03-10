ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В аэропорту "Пулково" введены ограничения полётов

18:42
  • воскресенье
  • 10 марта 2024

Об этом сообщили в Росавиации

В аэропорту "Пулково" введены ограничения полётов. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве пояснили, что это нужно для обеспечения безопасности полётов воздушных судов. Ограничения начали действовать с 17 часов 10 марта.

Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал причину закрытия воздушного пространства. Постами наблюдения ПВО на территории региона был обнаружен и сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет, сообщил Дрозденко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудник международного аэропорта Пулково у диспетчерской вышки
Сотрудник международного аэропорта Пулково у диспетчерской вышки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.