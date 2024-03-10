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Умерла диктор советского телевидения Светлана Моргунова

21:22
  • воскресенье
  • 10 марта 2024

Ей было 84 года

Диктор Центрального телевидения СССР, теле- и радиоведущая, народная артистка России Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет. Об этом РИА Новости сообщили в окружении Моргуновой.

Моргунова пришла на советское телевидение СССР в начале 60-х годов. Она читала программу телепередач, была ведущей популярных программ "Голубой огонёк" и "Утренняя почта".

В 2011 году за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность Моргунова была награждена орденом Дружбы.

Во время пандемии коронавируса умер сын Моргуновой, после этого состояние её здоровья ухудшилось. ТАСС со ссылкой на знакомую Моргуновой сообщает, что причиной смерти стал отрыв тромба.

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