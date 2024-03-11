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Российские войска группировки "Центр" отразили две контратаки ВСУ

08:26
  • понедельник
  • 11 марта 2024

За сутки противник потерял более 310 боевиков

Российские войска группировки "Центр" отразили две контратаки ВСУ. За сутки противник потерял более 310 боевиков. Ликвидировано большое количество вражеской техники, в том числе американская самоходка "Палладин". Подразделения группировки "Юг" улучшили свое положение по переднему краю.

На авдеевском направлении штурмовики Су-25 уничтожили пехоту и технику киевских боевиков. Звено "Грачей" достигло передовой, держась на предельно малой высоте. Нанеся удар ракетами С-8, экипажи отстрелили тепловые ловушки и резко изменили направление полета. Работать пришлось в условиях сильного радиоэлектронного противодействия вражеских ПВО, впрочем, это никак не отразилось на результате.

На южнодонецком направлении самоходные установки "Акация" группировки "Восток" ликвидировали скопление живой силы радикалов. Артиллеристы нанесли удар по группе радикалов, укрывшихся в частном секторе, били с расстояния около 15 километров. Корректировку вели с помощью беспилотной авиации. После пристрелочного выстрела цель была точно поражена 152-миллиметровым снарядом. У врага не было шансов, осколки этого боеприпаса разлетаются на 200 метров. Выполнив задачу, "Акация" быстро меняет позицию, чтобы не попасть под ответный огонь неприятеля.

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