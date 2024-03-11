Представлены новые герои спецоперации

Лейтенант Дмитрий Фефилов разработал сеть ретрансляторов, обеспечивающих устойчивую связь между удаленными подразделениями

Минобороны представило новых героев СВО.

Лейтенант Дмитрий Фефилов разработал сеть ретрансляторов, обеспечивающих устойчивую связь между удаленными подразделениями. Что позволило командованию корректировать их действия. Во время ремонта одной из повреждённых линий Фефилов и его группа попали под огонь противника. Получив контузию, он продолжил работу. А после восстановления связи оказал помощь раненым.

Младший сержант Буян Куулар с группой незаметно подобрался к взводному опорному пункту ВСУ. Застав противника врасплох, наши бойцы обратили его в бегство. А затем удерживали позиции, отразив две атаки и уничтожив в ближнем бою часть вражеской пехоты. Раненый в ногу Буян сумел вытащить в безопасное место двух пострадавших товарищей.

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