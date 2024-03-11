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В зоне СВО организовали досрочное голосование на выборах президента России

08:25
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Десантники группировки "Днепр" отдали свои голоса на участках в тыловых районах Херсонской области

Досрочное голосование на выборах президента России организовано в зоне проведения СВО. Десантники группировки "Днепр" отдали свои голоса на участках, открытых в тыловых районах Херсонской области.

В Запорожской области досрочно проголосовали бойцы пятой общевойсковой армии группировки "Восток" из Приморья. По российскому законодательству, участникам спецоперации предоставлена такая возможность непосредственно в местах выполнения боевых задач. Там организованы полноценные избирательные участки.

А Северный флот продолжает доставку территориальных избиркомов в труднодоступные районы Заполярья. В Мурманской и Архангельской областях члены комиссий уже посетили более 30 отдаленных мест, там свой голос смогли отдать военнослужащие и гражданский персонал подразделений и маяков Северного флота.

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Досрочное голосование на выборах президента России
Досрочное голосование на выборах президента России
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