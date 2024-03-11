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Нетаньяху назвал сроки "окончательного разгрома" ХАМАС

08:32
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Израиль не признает за Палестиной права на самостоятельное государство

Новый израильский авиаудар по городу Газа привел к гибели десяти мирных жителей, в том числе женщин и детей, сообщают арабские СМИ.

Обстрелам подверглись также Рафах и лагерь беженцев Нусейрат в южной и центральной частях палестинского анклава. Есть погибшие и раненые. Продолжаются военные рейды ЦАХАЛ и на Западном берегу реки Иордан.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания обвинил Тель-Авив в нежелании договориться о перемирии к началу священного для мусульман месяца Рамадан - он наступил сегодня. А израильский премьер Нетаньяху сообщил: до окончательного разгрома ХАМАС осталось не более двух месяцев, наземная операция в городе Рафах будет проведена, несмотря ни на что. И, вопреки мнению мирового сообщества, политик подчеркнул: Израиль не признаёт за Палестиной права на самостоятельное государство.

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