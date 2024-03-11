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Жертвами наводнений на юге Франции стали несколько человек

08:30
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Погибших обнаружили в машинах, которые унесло течением

Три человека стали жертвами наводнений на юге Франции. В результате мощных ливней реки вышли из берегов в департаменте Гар.

Погибших обнаружили в машинах, которые унесло течением. Еще четверо жителей числятся пропавшими без вести - среди них двое детей. Поиски ведут при помощи вертолётов и беспилотников.

От ударов стихии страдают и на других материках. На восточном побережье США затоплены огромные территории в штатах Мэн, Нью-Гэмпшир, Массачусетс и Южная Каролина.

Новые наводнения и оползни - в Боливии. В столице введено чрезвычайное положение, в зону бедствия направлены три тысячи военных. Не менее 19 человек погибли на индонезийском острове Суматра. В результате многодневных проливных дождей повреждены и разрушены почти 700 домов и десятки мостов. 70 тысяч жителей эвакуированы.

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Наводнение на юге Франции
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