Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Венера перешла в знак Рыб

Овны

Наступило самое романтическое время года – Венера перешла в знак Рыб. Для вас это период особой чувствительности. Не дайте никому ранить ваше горячее сердце.

Тельцы

До 5 апреля друзья станут вашим источником новостей, вдохновения и планов. Веселые вечеринки, тусовки или рост популярности в социальных сетях – вот что подарит вам Венера.

Близнецы

Вам пора сосредоточиться на деловой сфере: поиске работы или запуске стартапа. Ваша энергия разобьет любые преграды, и скоро вы будете праздновать победу.

Раки

Вам захочется новых знаний, интересных книг и фильмов, экскурсий в красивые места. Если вы хотите поучиться чему-то, начать именно сейчас будет правильным шагом.

Львы

Венера несет вам новые возможности в самых близких отношениях. Также до 5 апреля вам будет благоволить удача в делах, связанных с кредитами, налогами, страховками.

Девы

Когда Венера приходит в противоположный знак, она делает нас привлекательнее для противоположного пола. Как использовать свое очарование – решайте сами!

Весы

Вы расцветаете, когда вокруг гармония: и дома, и на работе. Венера поможет наладить контакт с коллегами или найти новую работу, где у вас будет прекрасный коллектив.

Скорпионы

Вы на пороге прекрасных перемен: до 5 апреля вы можете изменить свой имидж или режим питания, гардероб или распорядок дня. Делайте свою жизнь еще прекраснее!

Стрельцы

Самое время критически взглянуть на свое жилье и написать список: что купить и поменять. В течение марта вы сможете сделать свой дом более уютным и стильным.

Козероги

В ближайшие четыре недели вы будете не просто активно общаться, но и получать удовольствие от этого. Будьте открытыми и позвольте Венере изменить ваш круг общения.

Водолеи

Денег стало ощутимо не хватать, поэтому еще одна планета идет вам на подмогу. Закатывайте рукава: Венера подскажет, где найти новые источники дохода.

Рыбы

Венера переместилась в ваш знак, чтобы сделать вашу жизнь комфортнее. До 5 апреля вам будет проще добиваться целей, используя свою харизму и прочие личные качества.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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