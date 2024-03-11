"Оппенгеймер" Кристофера Нолана получил семь "Оскаров"

Картина, в частности, признана лучшим фильмом года

Фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" о жизни и работе американского физика-ядерщика был удостоен премии "Оскар" в категории "Лучший фильм года". 96-я церемония вручения кинонаград прошла в Лос-Анджелесе.

"Оппенгеймер" оказался триумфатором церемонии: из 13 номинаций, в которых фильм претендовал на заветную статуэтку, он удостоился наград в семи, включая "Лучшая режиссура" (Кристофер Нолан), "Лучшая мужская роль" (Киллиан Мерфи) и "Лучшая мужская роль второго плана" (Роберт Дауни-младший).

Лучшей актрисой признали Эмму Стоун ("Бедные-несчастные"), лучшим зарубежным фильмом оказалась лента "Зона интересов" (Великобритания), сообщается на официальном сайте Американской академии киноискусств.

В сентябре 2023 года продюсер Федор Попов рассказал, что работа Российского оскаровского комитета, который ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на премию киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", приостановлена. Москва перестала выдвигать претендентов на премию, поскольку на фоне антироссийский рестрикций и гонений на нашу культуру это "выглядело бы предельно неуместно".

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