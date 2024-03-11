Россия впервые опустилась на третье место в мире по экспорту вооружений

Такие данные приводятся в докладе SIPRI

Россия стала третьим в мире экспортером оружия после США и Франции в период с 2019 по 2023 годы. Такие данные в понедельник, 11 марта, приводит Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно данным SIPRI, Россия впервые опустилась по этому показателю на третье место, уступив Франции. Экспорт российского оружия, согласно докладу, снизился на 53% с 2019 по 2023 годы по сравнению с периодом с 2014 по 2018 годы. География экспорта сократилась с 31 страны мира до 12. Доля мирового рынка вооружений, приходящаяся на Россию, составляет 11%.

Соединенные Штаты нарастили продажи на 17% (42% мирового рынка) и остались мировым лидером. Франция занимает второе место (рост на 47%, доля в мировом экспорте — 11%), говорится в докладе SIPRI.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что увеличилось количество заказов на продукцию российского оборонно-промышленного комплекса. В частности, за зенитно-ракетными комплексами "Панцирь" выстроилась очередь из иностранных покупателей — ЗРК расходятся как горячие пирожки.

В августе 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что приезд зарубежных делегаций на форум "Армия", на котором было представлено более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения, — это лучший ответ любителям санкций. Уже в первый день форума "Рособоронэкспорт" заключил контракт на сумму более 500 миллионов долларов.

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