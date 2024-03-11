Орбан рассказал об обещании Трампа не давать деньги Украине

45-й президент США решил перекрыть денежный поток, если его переизберут

Если Дональд Трамп выиграет президентскую гонку в США, то деньги Украине он выделять не будет. Об этом кандидат на высший пост лично сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Он таже рассказал, что у него есть собственный план по урегулированию украино-российского конфликта.

Подробности беседы пересказал Виктор Орбан в интервью телеканалу М1. Он подчеркнул, что Трамп не собирается финансировать безопасность европейцев. Но при этом имеет "достаточно подробные планы, чтобы положить конец противостоянию".

Дональд Трамп сейчас единственный участник праймериз от республиканской партии. Поэтому именно он будет участвовать в президентских выборах в США в ноябре этого года. Его соперником от демократов, как ожидается, вновь станет Джо Байден.

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