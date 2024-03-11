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Шесть украинских БПЛА сбиты над Белгородской и Орловской областями

08:54
  • понедельник
  • 11 марта 2024

ВСУ продолжают попытки атаковать российскую территорию

В ночь на понедельник, 11 марта, российская система противовоздушной обороны сбила шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

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Как уточняется в Telegram-канале ведомства, ВСУ пытались ударить беспилотниками по территории Белгородской и Орловской областей. Однако дежурными средствами ПВО были сбиты четыре и два аппарата соответственно.

Глава Орловской области Андрей Клычков уточнил в своем Telegram-канале, что один аппарат был сбит ПВО над территорией Шаблыкинского района, второй посажен силами радиоэлектронной борьбы в Сосковском районе. Повреждений и пострадавших нет.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области. Когда ему доложили, что ведется усовершенствование комплекса для защиты от барражирующих дронов, Шойгу подчеркнул, что "быстрее надо делать".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что армию России необходимо обеспечить наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами. Политик отметил, что по мере того, как Запад накачивает Украину новыми ударными вооружениями, расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО с российской стороны будет возрастать.

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