Минтруд предложил высылать из России мигрантов за работу не по профилю

Ведомство подготовило соответствующие поправки

Министерство труда и социальной защиты России предлагает ввести новые условия для организованного набора трудовых мигрантов. В случае принятие предлагаемых ведомством поправок иностранных граждан, приехавших по оргнабору, обяжут покинуть Россию, если те будут работать не по профилю.

Как уточнили в пресс-службе Минтруда "Известиям", законопроект предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России. Это значит, что приехавший в нашу страну по организационному набору мигрант обязан будет работать у конкретного работодателя согласно разрешительным документам.

Если же такой трудовой мигрант захочет перейти к работодателю, не участвующему в оргнаборе, иностранцу придется покинуть Россию в течение 15 дней.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что мигранты, которых в нашей стране уже 10 миллионов человек, обязаны уважать и исполнять российские законы. Глава государства затребовал предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.

При этом в России начали лишать приобретенного гражданства иностранцев, совершивших серьезные преступления. За период с 26 октября 2023 года по 10 января 2024 года российских паспортов лишились 62 мигранта за применение насилия в отношении представителя власти, изнасилования, незаконный оборот наркотиков.

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