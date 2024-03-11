Германия нашла способ передать Украине крылатые ракеты

Киев получит оружие через Британию

Германия нашла способ поставить на Украину крылатые ракеты и при этом вывести себя из-под удара. Об этом пишет издание Der Spiegel.

В статье отмечается, что глава немецкого МИД Анналена Бербок поддержала предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о круговом обмене.

Германия должна будет поставить в Великобританию ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь передаст Киеву Storm Shadow. При этом Бербок подтвердила, что такой вид обмена уже использовался ранее и был вполне успешным.

Также рассматривается вариант закупки Лондоном у Берлина крылатых ракет. Чтобы затем передать свои на Украину.

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