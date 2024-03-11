Россиянам напомнили про следующие длинные выходные

Предшествующая рабочая неделя будет шестидневной

Нерабочими в 2024 году будут дни с 28 апреля по 1 мая. Длинные выходные приурочены к Дню весны и труда, который отмечается 1 мая.

В этом году праздничный нерабочий день 1 мая выпал на среду, поэтому без переноса выходных у россиян был бы всего один дополнительный день отдых в середине недели.

Однако было решено перенести субботний выходной с 27 апреля на 29 апреля, а со 2 ноября — на 30 апреля, напоминает РИА Новости.

Ранее думская фракция "Новых людей" предложила сделать нерабочим период с 1 по 9 мая, сократив при этом новогодние праздники. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал перестать "издеваться над людьми", имея в виду перерыв между майскими праздниками. Однако профильный думский комитет отказался поддержать эту инициативу.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков подчеркивал, что в его ведомстве "концентрируют майские (нерабочие праздничные дни) так, чтобы было удобно гражданам".

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