Это на пять дней раньше, чем обычно

Метеорологическая весна придет в Москву 15 марта. Это значит, что среднесуточная температура будет выше нуля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что это на пять дней раньше обычного. Считается, что метеорологическая весна в Центральной России наступает 20 марта.

На протяжении ближайшей недели днем термометры будут показывать плюсовую температуру. Ночью - лишь немного опускаться ниже нуля. А к выходным, по предварительным прогнозам, тепло будет и в дневные, и в ночные часы.

При этом метеоролог подчеркнул, что это не значит, что весна окончательно вступит в свои права. Будут еще и арктические вторжения, и метели. А снежный покров окончательно растает только к середине апреля.

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