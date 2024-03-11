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Метеорологическая весна придет в Москву 15 марта

09:37
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Это на пять дней раньше, чем обычно

Метеорологическая весна придет в Москву 15 марта. Это значит, что среднесуточная температура будет выше нуля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что это на пять дней раньше обычного. Считается, что метеорологическая весна в Центральной России наступает 20 марта. 
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На протяжении ближайшей недели днем термометры будут показывать плюсовую температуру. Ночью - лишь немного опускаться ниже нуля. А к выходным, по предварительным прогнозам, тепло будет и в дневные, и в ночные часы. 

При этом метеоролог подчеркнул, что это не значит, что весна окончательно вступит в свои права. Будут еще и арктические вторжения, и метели. А снежный покров окончательно растает только к середине апреля. 

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