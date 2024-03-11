Принцесса Уэльская давно не появляется на публике

Зарубежные информационные агентства, в том числе Reuters, Associated Press, Getty Images и Agence France-Presse, отозвали последнюю фотографию принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Там сочли, что снимок мог быть подвергнут "цифровым манипуляциям".

После длительного отсутствия Кейт Миддлтон в публичном пространстве официальный Лондон обнародовал снимок, на котором принцесса запечатлена в окружении своих детей. Публикацию сопроводили благодарностью от имени Кейт за поддержку и теплые пожелания.

Однако многие сочли, что на фото запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты были обработаны с помощью цифрового редактора. Некоторых интернет-пользователей смутил вид каблука одного из ботинок Шарлотты и отсутствие кольца на левой руке Кейт Миддлтон, сообщает РИА Новости.

Кейт Миддлтон, по официальным заявлениям, приходит в себя после операции на брюшной полости и уже больше двух месяцев не появляется на публике, по уважительной причине отложив исполнение обязанностей принцессы. Это породило множество сплетен и кривотолков, хотя Букингемский дворец уверяет, что сообщения об ухудшении здоровья Кейт — не более чем слухи.

Однако интернет-пользователи продолжают строить предположения о том, что на самом деле произошло с принцессой. Некоторые россияне связали проблемы в королевской семье с тем, что Великобритания поддерживает киевский режим и снабжает украинскую армию боеприпасами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"