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Крупнейшие информагентства отозвали послеоперационное фото Кейт Миддлтон

09:59
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Принцесса Уэльская давно не появляется на публике

Зарубежные информационные агентства, в том числе Reuters, Associated Press, Getty Images и Agence France-Presse, отозвали последнюю фотографию принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Там сочли, что снимок мог быть подвергнут "цифровым манипуляциям".

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После длительного отсутствия Кейт Миддлтон в публичном пространстве официальный Лондон обнародовал снимок, на котором принцесса запечатлена в окружении своих детей. Публикацию сопроводили благодарностью от имени Кейт за поддержку и теплые пожелания.

Однако многие сочли, что на фото запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты были обработаны с помощью цифрового редактора. Некоторых интернет-пользователей смутил вид каблука одного из ботинок Шарлотты и отсутствие кольца на левой руке Кейт Миддлтон, сообщает РИА Новости.

Кейт Миддлтон, по официальным заявлениям, приходит в себя после операции на брюшной полости и уже больше двух месяцев не появляется на публике, по уважительной причине отложив исполнение обязанностей принцессы. Это породило множество сплетен и кривотолков, хотя Букингемский дворец уверяет, что сообщения об ухудшении здоровья Кейт — не более чем слухи.

Однако интернет-пользователи продолжают строить предположения о том, что на самом деле произошло с принцессой. Некоторые россияне связали проблемы в королевской семье с тем, что Великобритания поддерживает киевский режим и снабжает украинскую армию боеприпасами.

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
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