С личным составом, впрочем, дела не лучше

Снаряды гаубиц "Гиацинт-Б" один за другим ложатся точно в цель. За несколько минут до этого операторы беспилотников зафиксировали попытку диверсионных групп ВСУ переправиться через Днепр в Херсонской области. В результате удара артиллерийского соединения ВДВ уничтожены моторные лодки с десантом на реке, а также плавсредства у правого берега, готовившиеся к отплытию.

На авдеевском направлении экипажи штурмовиков ВКС России уничтожили личный состав и технику ВСУ. Пилоты рассказывают, что работать пришлось в условиях сильного радиоэлектронного противодействия противника. Однако это не помешало поразить все цели неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": Бомбардировочной, армейской и штурмовой авиацией нанесено более 60 ударов в районах Очеретино, Бердычи, Новокалиново. Потери противника составили до 310 военнослужащих. Уничтожены танк Т-72, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей.

Также на авдеевском направлении в районе населенного пункта Бердычи уничтожен четвертый танк "Абрамс". Сообщается, что машину подбили из ПТРК "Корнет" бойцы 24-й бригады специального назначения из Новосибирска. США поставили ВСУ 31 танк "Абрамс". В рабочем состоянии сейчас осталось 25. А из 14 переданных Великобританией "Челленджеров" на ходу лишь семь.

Российские военнослужащие говорят: с техникой у ВСУ все хуже и хуже. С личным составом тоже, а немногочисленное пополнение, которое все еще пытаются набрать украинские военкомы, постоянно попадает под обстрел нашей артиллерии. Так, на купянском направлении действуют расчеты легкого орудия "Нона-К".

В свою очередь, бойцы ВСУ рассказывают: пополнение, по сути, бросают на незнакомой местности без карт, без питания и почти без боеприпасов. На что рассчитывает командование - непонятно. И неудивительно, что все больше украинских военнослужащих сдаются в плен.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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