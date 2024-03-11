Папа римский за мир, но Зеленский против: сводки украинского кризиса

Германия же нашла способ передать Киеву дальнобойные ракеты

Симпатизирующие демократам СМИ до сих пор не могут прийти в себя после визита в США Виктора Орбана, поражаясь наглости венгерского лидера: как посмел встретиться не с Байденом, а с Трампом. И вот уже автор книги, посвященной диктаторам, Алекс Вагнер разъясняет американской аудитории, какую угрозу для Штатов и всего мира представляет премьер этой небольшой восточноевропейской страны: "Есть обоснованные опасения, что Орбан может использовать свой доступ к Кремлю и эффективно влиять на Дональда Трампа в интересах российской пропаганды, особенно в отношении украинской повестки".

После встречи во флоридском имении Мар-а-Лаго Виктор Орбан рассказал: Будапешт просто хочет мира. Так же, как и экс-президент США. У Трампа есть подробный план, как прекратить украинский конфликт, но венгерский премьер не уполномочен озвучивать детали. Хотя первый шаг вполне очевиден.

"Трамп сейчас не президент, но его партия препятствует, когда демократы хотят отправить деньги на войну. Трамп сказал, что если он вернется, то он не даст ни копейки. И тогда эта война закончится. Европа в одиночку не потянет Украину. А сама Украина не самостоятельное государство и не способна существовать на собственные средства. Сейчас Киев держится только благодаря международной поддержке, а если ее убрать, то все рухнет", - сказал Орбан.

Поднять белый флаг и начать переговоры с Россией проигрывающему Киеву посоветовал накануне и папа римский. Главарь нацистского режима, который ещё четыре года назад сам обсуждал с понтификом пути мирного урегулирования в Донбассе, теперь отвечает по-хамски, без малейшего уважения к сану: "Я благодарю каждого украинского капеллана, которые с армией, в силах обороны, там, на передовой. Вот что такое церковь - с людьми. А не за две с половиной тысячи километров где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить".

То, что судьбы Украины вершат находящиеся за несколько тысяч километров от Киева англо-саксонские кукловоды, Зеленского ничуть не смущает. Ведь в отличие от папы римского эти кураторы снабжают деньгами и снарядами. Вот и сейчас власти Германии пытаются извернуться так, чтобы обеспечить киевский режим дальнобойными ракетами и не быть обвиненными в эскалации конфликта и участии в нем. По данным издания Spiegel, рассматривается вариант кругового обмена: "Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что открыта к предложению британского коллеги Дэвида Кэмерона предоставить Украине ракеты Storm Shadow в результате кругового обмена, при котором Лондон получит немецкие Taurus, а Киев — британские Storm Shadow".

Журналист Джером Старки отправился из Великобритании на Украину, чтобы посмотреть очередное чудо-оружие - британский танк Challenger 2 - в действии. Первую машину такого типа российские военные уничтожили еще в сентябре прошлого года. Участь остальных тоже вполне очевидна. Танк, который пригнали для красивой картинки, непрезентабельно утонул в грязи. Украинские боевики открыто жалуются: танк слишком тяжелый, неманевренный, не налажена поставка запчастей. А еще - танкистов отправляют рыть траншеи для пехоты. Газета Sun все это озвучивает, не понимая: раз черновую работу выполнять некому, значит, у ВСУ огромные потери.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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