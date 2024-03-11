Израиль отказался прекращать обстрелы к началу Рамадана

Это священный для мусульман месяц

"Вы получаете "Оскары", а голодающие дети получают бомбы" - скандирует толпа на улице во время церемонии вручения самых престижных американских кинопремий. Митингующие сторонники Палестины перекрывают улицы Лос-Анджелеса. Звездные гости заметно нервничают. Попытка группы активистов прорваться через ограждение у театра "Долби", где все и происходит, остается безуспешной. Полиция действует максимально корректно, задержан лишь один человек. Но цель – привлечь внимание американцев к происходящему в секторе Газа – достигнута. В Лос-Анджелесе сейчас съемочные группы всех главных телеканалов страны.

Пока же армия Израиля продолжает наносить ежедневные удары по всей территории анклава. Десять мирных жителей, в том числе женщины и дети - жертвы новых обстрелов Газы. Погибшие и раненые в Рафахе и лагере беженцев Нусейрат. Одним ударом уничтожен целый квартал в Джебалии. Не менее десяти погибших - и в Хан-Юнисе, где надеялись найти укрытие тысячи беженцев с севера.

Продолжаются военные рейды ЦАХАЛ и на Западном берегу реки Иордан. Все надежды на то, что Израиль хоть временно прекратит обстрелы к началу священного для мусульман месяца Рамадан, потерпели крах. В провале переговорного процесса движение ХАМАС обвиняет Израиль. Обвиняют собственное правительство и родные заложников, которые до сих пор находятся в плену у ХАМАС. Очередной митинг в Тель-Авиве – на этот раз у стен американского посольства.

Но премьер Нетаньяху непреклонен. В интервью изданию Politico он заявляет: наземная операция в городе Рафах будет проведена, несмотря ни на что. И главное: вопреки мнению мирового сообщества и резолюции ООН. Израиль не признает за Палестиной права на самостоятельное государство.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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