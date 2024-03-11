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Завершается прием заявок для участия в дистанционном электронном голосовании

12:00
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Более четырех с половиной миллионов человек подали заявления

В понедельник, 11 марта, завершается прием заявок для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России.

Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, более четырех с половиной миллионов человек подали свои заявки для участия в голосовании через ДЭГ. Еще четыре миллиона избирателей решили воспользоваться платформой "Мобильный избиратель".

Также на заседании рассказали, что с 25 февраля на территории 42-х субъектов страны проводится досрочное голосование. И на сегодняшний день почти полтора миллиона человек уже сделали свой выбор. 

"Это участки, которые образованы в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах - которые в дни голосования будут в плавании. Также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных- удаленных от населенных пунктах местностях. Наши коллеги добираются в любое место, там где есть наши избиратели", - указала глава ЦИК.

Оказывает поддержку в проведении досрочных выборов Северный флот России. Морская авиация помогает представителям Избиркома добраться в труднодоступные районы Заполярья. Также голосование проходит и вблизи линии боевого соприкосновения. Выездные избирательные комиссии посетили позиции наших войск в Запорожской и Херсонской областях.

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