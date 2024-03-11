В Крым прибыла делегация Всемирного фестиваля молодежи

Здесь можно прогуляться по историческим улочкам древних городов, увидеть дворцы и узнать больше о культурном многообразии

Английская готика на черноморском побережье. Воронцовский дворец – визитная карточка Крыма и одна из самых узнаваемых достопримечательностей. Здесь находилась резиденция Черчилля во время Ялтинской конференции. Архитектурный ансамбль тогда впечатлил британскую делегацию, а теперь приводит в восторг участников Всемирного фестиваля молодежи.

"Воронцовский дворец потрясающий, редко встретишь памятник в таком хорошем состоянии, с такой богатой коллекцией оригинальных предметов искусства, мебели внутри", - сказал Артем Котковский, участник из Люксембурга.

В Крым приехали 35 человек из 21 страны. Пять дней для знакомства с полуостровом, конечно, мало, но можно ускорить процесс. Дворцы и музеи, архитектурные достопримечательности и храмы: в Бахчисарае - история в миниатюре. Но настоящие святыни, конечно, показывают только в натуральную величину.

Вот оно - многообразие Крыма. Еще вчера гости были возле моря, а сегодня в горах. И здесь тоже есть достопримечательности. Древнейший монастырь на полуострове – Успенский. Он существовал даже во временя Крымского Ханства. Здесь веками жили вместе десятки народов, исповедующих разную веру и уважающих друг друга. На соседних улицах в Евпатории можно увидеть мечети, русские и армянский православные храмы, караимские кенассы и синагоги.

Единство – историческая особенность полуострова, с которой знакомятся иностранцы. А еще у них есть возможность увидеть, как изменился регион спустя 10 лет после воссоединения с Россией. (

"Я знаю все об истории Крыма и возвращении в Россию. И я хочу увидеть, что здесь происходит на самом деле, потому что в новостях много разной информации. И я просто приехал, чтобы увидеть все своими глазами. Потому что сербы и русские больше, чем друзья. Мы как братья", - отметил Михайло Обрадович, участник из Сербии.

На очереди - разговор о будущем. Зарубежная делегация познакомиться с молодыми деятелями культуры, искусства и творческих индустрий на площадке "Таврида Арт" и встретится с воспитанниками "Артека". В международном центре детской дипломатии можно будет узнать, о чем думают российские дети.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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