Собянин рассказал о программе весеннего фестиваля "Московская Масленица"

Гостей ждут почти на 30 площадках в разных округах города

В столице сегодня открылся традиционный фестиваль "Московская Масленица". Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, гостей ждут почти на 30 площадках в разных округах города.

Посетителей удивят гастрономическим разнообразием - десятки видов блинов и более 200 начинок и соусов. Кроме того, запланированы и кулинарные состязания ведущих поваров, которые будут готовить традиционные угощения. А в культурной программе фестиваля - выступления фольклорных коллективов.

Артисты исполнят соло на балалайках, гуслях, трещотках, а также современные хиты в необычном прочтении. И, конечно же, для гостей подготовили многочисленные мастер-классы: от уроков по гончарному и столярному делу до основ художественной росписи и изготовления народных игрушек-оберегов.



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