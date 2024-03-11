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Собянин объявил о голосовании в проекте "Активный гражданин" за самые красивые новые станции метро

12:19
  • понедельник
  • 11 марта 2024

С 2011 года в столице открылось 83 станции

Москвичи выберут самые красивые станции метро, которые появились за последние пять лет. Голосование стартовало в проекте "Активный гражданин".

"Метро стремительно растет: с 2011 года в столице открылось 83 станции. Сегодня в проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование – за самые красивые станции, появившиеся за последние пять лет", – написал Собянин в своем TG-канале.

Каждая станция создана в уникальном дизайне, отметил мэр.

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