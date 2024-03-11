В Госдуме предложили ввести новые ограничения для иноагентов

Депутаты предлагают не страховать банковские вклады иноагентов

Все средства физических лиц, которые признаны иноагентами, стоит исключить из системы страхования банковских вкладов. С такой инициативой выступил депутат государственной думы Евгений Федоров. С запросом он обратился к председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной.

Народный избранник попросил "рассмотреть вопрос о целесообразности включения изменений в федеральное законодательство". Письмо Федорова цитирует Russia Today.

Он напомнил, что сейчас не подлежат страхованию только средства организаций-иноагентов. А вот физлица этим пока пользовались.

Евгений Федоров считает, что в случае убытков иноагенты не должны получать компенсации за счет средств российских налогоплательщиков.

Напомним, ранее иноагентам запретили размещать на своих сайтах и в социальных сетях рекламу. Закон был принят 28 февраля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"