ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме предложили ввести новые ограничения для иноагентов

10:23
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Депутаты предлагают не страховать банковские вклады иноагентов

Все средства физических лиц, которые признаны иноагентами, стоит исключить из системы страхования банковских вкладов. С такой инициативой выступил депутат государственной думы Евгений Федоров. С запросом он обратился к председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной.
Володин: иноагенты потеряют до 80% рекламных доходов из-за нового закона

Народный избранник попросил "рассмотреть вопрос о целесообразности включения изменений в федеральное законодательство". Письмо Федорова цитирует Russia Today.

Он напомнил, что сейчас не подлежат страхованию только средства организаций-иноагентов. А вот физлица этим пока пользовались. 

Евгений Федоров считает, что в случае убытков иноагенты не должны получать компенсации за счет средств российских налогоплательщиков.

Напомним, ранее иноагентам запретили размещать на своих сайтах и в социальных сетях рекламу. Закон был принят 28 февраля. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Госдума России
Госдума России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.